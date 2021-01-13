فيديو أحدث ضجة.. أصالة وطليقها أيمن الذهبي في "من سيربح المليون" منذ 20 عاماً

استعاد أحد الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" مقطعاً مصوراً قديماً للفنانة السورية أصالة أثار اهتمام الكثير من الناشطين. وظهرت فيه برفقة طليقها الأول أيمن الذهبي وهما يشاركان في إحدى حلقات برنامج المسابقات الشهير "من سيربح المليون؟".

وطرح عليهما سؤال عن "عدد أقمار كوكب المشتري" وهو ما أثار الجدال بينهما حيث أجاب الذهبي بأن العدد هو 8 فيما قالت أصالة "15".

وتبين عدم صحة إجابتيهما بعد استعانتهما بطريقة حذف الإجابات.

وأحدث الفيديو ضجة في أوساط متابعي الحساب وركزت الكثير من التعليقات على شكل الفنانة حيث بدا واضحاً أنه تغير كثيراً.