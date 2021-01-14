أمل طالب تصاب بكورونا... فكيف علّق جاد بو كرم؟ (صورة)

أعلنت الممثلة أمل طالب اصابتها بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة الـ PCR الّذي خضعت له إيجابية.



وانهالت التعليقات الّتي تمنّت الشفاء العاجل لأمل طالب، أمّا زميلها جاد بو كرم فكتب تعليقاً طريفاً قائلاً "كلّ شي بتجربو فيي قبل ما تاخدو حتى كورونا. سلامتك يا شريكتي".