فنون ومشاهير

نوال الزغبي تثير غضب رواد مواقع التواصل بتعليقها على إصابة وزير الصحة.. وهكذا ردّت

Lebanon 24
14-01-2021 | 10:30
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أشعلت الفنانة نوال الزغبي مواقع التواصل الإجتماعي وأثارت الجدل في تعليقها على خبر إصابة الوزير حمد حسن بفيروس "كورونا".

وعلّقت الزغبي على خبر إصابة حسن قائلة: "لا داعي للهلع"، ما أغضب روّاد مواقع التواصل الإجتماعي معتبرين أنها شمتت بإصابته.

إلا أن محبي الزغبي دافعوا عنها وإعتبروا أنها لم تقصد الشماتة بتاتا وأن هدفها هو التشديد على أهمية التقيّد بالإجراءات الصحيّة لتعود وتغرّد قائلة: "صاحب الحق سلطان".
 
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