والد الزميل جورج عيد في ذمّة الله بعد معاناة مع مضاعفات "كورونا"

توفي إيلي عيد، والد الزميل الإعلامي في قناة "العربية"، جورج عيد، عن عمر 57 عاماً بعد معاناته من مضاعفات إصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ.

وكان الراحل إيلي عيد يتلقّى علاجه في مستشفى "جبل لبنان"، إلا أنّه لم يتمكن من مقاومة مضاعفات الفيروس وتوفي اليوم في المستشفى.

وكان الزميل جورج عيد أعلن، أمس الأربعاء، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" أنّ والده "معلّق بين الحياة والموت في غرفة العناية الفائقة"، وقال: "يصارع الوباء المتفشي الذي استباح العباد والبلاد... أبي (57 عاماً) من جيل تحمل مآسي الحروب الجائرة على مدى عقود ونجا من قبضة الموت أكثر من مرة... آخرها في انفجار المرفأ...".

وتابع: "قاتل الظروف والفساد والمحسوبيات ليبقى لنا عنوان في بيروت... ولكن كل ما فعله كان بفضل ربه وتعبه... لأننا نسكن في ألعن وأوسخ وأفظع بلد في العالم... بين سفالة الحكام وحقارة بعض الشعب وجهل الآخرين... أصبحنا مكب العالم الفعلي والسياسي والصحي".

وأكمل: "وأجد اليوم من يكابر ويجاهر علنا بمخالفة حالة الطوارىء المعلنة... بينما يصلي آخرون لأحبائهم في غرف العناية وعلى فراش المستشفيات... إن لم تخافوا من الموت فتجنبوا القتل المتعمد الذي تمارسونه بتنقلكم بين الناس أيها الكائنات".

وختم: "أعرف أن وطني مات منذ عقود على أيديكم. فهاجرنا وتركنا لكم المزرعة لتتغولوا على بعضكم البعض كما تشاؤون... اتركوا لنا أهلنا على قيد الحياة على الأقل...".

"لبنان 24" يتقدّم من الزميل جورج عيد ومن عائلة الراحل بأحرّ التعازي والمواساة سائلاً الله لهم الصبر والسلوان.