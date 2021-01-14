فنون ومشاهير

والد الزميل جورج عيد في ذمّة الله بعد معاناة مع مضاعفات "كورونا"

Lebanon 24
14-01-2021 | 13:08
A-
A+
Doc-P-784249-637462266311810494.jpg
Doc-P-784249-637462266311810494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي إيلي عيد، والد الزميل الإعلامي في قناة "العربية"، جورج عيد، عن عمر 57 عاماً بعد معاناته من مضاعفات إصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ. 
 
وكان الراحل إيلي عيد يتلقّى علاجه في مستشفى "جبل لبنان"، إلا أنّه لم يتمكن من مقاومة مضاعفات الفيروس وتوفي اليوم في المستشفى.
 
وكان الزميل جورج عيد أعلن، أمس الأربعاء، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" أنّ والده "معلّق بين الحياة والموت في غرفة العناية الفائقة"، وقال: "يصارع الوباء المتفشي الذي استباح العباد والبلاد... أبي (57 عاماً) من جيل تحمل مآسي الحروب الجائرة على مدى عقود ونجا من قبضة الموت أكثر من مرة... آخرها في انفجار المرفأ...". 
 
وتابع: "قاتل الظروف والفساد والمحسوبيات ليبقى لنا عنوان في بيروت... ولكن كل ما فعله كان بفضل ربه وتعبه... لأننا نسكن في ألعن وأوسخ وأفظع بلد في العالم... بين سفالة الحكام وحقارة بعض الشعب وجهل الآخرين... أصبحنا مكب العالم الفعلي والسياسي والصحي". 
 
وأكمل: "وأجد اليوم من يكابر ويجاهر علنا بمخالفة حالة الطوارىء المعلنة... بينما يصلي آخرون لأحبائهم في غرف العناية وعلى فراش المستشفيات... إن لم تخافوا من الموت فتجنبوا القتل المتعمد الذي تمارسونه بتنقلكم بين الناس أيها الكائنات".
 
وختم: "أعرف أن وطني مات منذ عقود على أيديكم. فهاجرنا وتركنا لكم المزرعة لتتغولوا على بعضكم البعض كما تشاؤون... اتركوا لنا أهلنا على قيد الحياة على الأقل...". 
 
"لبنان 24" يتقدّم من الزميل جورج عيد ومن عائلة الراحل بأحرّ التعازي والمواساة سائلاً الله لهم الصبر والسلوان. 
 
 
 
 
 
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2021-01-14
13:06 | 2021-01-14
12:00 | 2021-01-14
10:30 | 2021-01-14
09:00 | 2021-01-14
06:00 | 2021-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website