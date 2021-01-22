فنون ومشاهير

من هم المشاهير العرب الأطول والأقصر قامة؟

Lebanon 24
22-01-2021 | 18:00
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كان يعتبر الطول في السابق من علامات الجمال، الا انّه اليوم لم يعد مقياس الجمال الوحيد، خاصة أن الكثير من المشاهير لا يتمتعون بالقامات الطويلة، فبات التركيز على أكثر المظهر والرشاقة والجاذبية. لكن البحث في قامات المشاهير الحقيقية يظهر أنّ هناك نجوم يتميّزون بطول لافت.

 

 

المشاهير الأطول قامة

 

تعتبر الفنانة اللبنانية مايا دياب من أطول الفنانات في العالم العربي، ويصل طولها الى 176 سنتمتراً. ورغم ذلك، تحرص دائماً على انتعال الكعب العالي ما يجعلها تبدو أطول.

 

بالإضافة الى الجاذبية التي يتمتع بها "القيصر"، يعتبر الفنان العراقي كاظم الساهر من أطول الفنانين العرب، اذ يبلغ طوله 182 سنتمتراً.

 

ضمن لائحة قامات المشاهير الحقيقية، نصل الى النجمة سيرين عبد النور التي بدأت مسيرتها في عالم عرض الأزياء بنجاح، حيث يبلغ طولها 1.73 متراً، كما انّها معروفة بقامتها الرشيقة رغم انجابها طفلين.

  

الأقصر قامة

من النجمات اللواتي تعتبر قصيرات القامة، الفنانة اللبنانية نجوى كرم التي يبلغ طولها طولها 1.55 متراً. كما تتشارك كل  الفنانة السورية أصالة، والمصرية شيرين عبد الوهاب واللبنانية ميريام فارس بطول يصل إلى 1.50  متراً.

 

أمّا من ناحية النجوم الرجال، فيأتي ملحم زين، راشد الماجد وعبد المجيد عبدالله بين الأقصر قامة مع 1.60  متراً.

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