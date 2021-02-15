فنون ومشاهير

فيديو مؤثر: لطيفة تبكي على الهواء بسبب مفاجأة من والدتها

Lebanon 24
15-02-2021 | 21:00
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حرصت والدة الفنانة التونسية لطيفة على تهنئتها بيوم ميلادها أمس الأحد، بطريقة مميّزة وبهدية افتراضية خاصة على الهواء مباشرة.

 

وخلال بث مباشر على السوشيال ميديا تحدثت لطيفة عن مفاجأة من أسرتها للتفاجأ بصوت والدتها وهي تغني لها أغنية "بنتي يا نور عيني.. الدنيا وما فيها"، بمناسبة ميلادها الـ60.

 

لم تتمكن النجمة التونسية من منع نفسها من التأثر والبكاء على الهواء من فرحتها بالهدية الخاصة، وعلقت على المقطع: "احلى مفاجأة. يا رب ما احلى هذه المفاجأة احلى مفاجأة في حياتي .. فرحة حياتي امي الله يحفظك ليا اخويا الكبير سيدي حسن الله يحفظك ليا .. اخواتي وولاد اخواتي كم انا محظوظة بعيلتي يا رب تحميهم و تخليهملي هذه احلى هدية في عمري جاتني".

A post shared by Latifa لطيفة التونسية (@latifaofficial)


 
 

ونشرت أيضاً مقطع فيديو لصورها من الطفولة مع أغنية والدتها وكتبت عليها: "يا رب تحميلي عيلتي ويا رب تحميلي أمي وأخواتي وولاد أخواتي أنا عايشة بحسكم وبحبكم ليا، إنتوا سندي الحقيقي الذي لا ينتهي.. عمري ما كنت أتخيل هذة الهدية.. في الأغنية هذة حسيت عروق قلبي هي اللي تغني.. أحلى هدية جاتني في عمري في حياتي كلها يا رب ما يحرمني منكم ويخليكم ليا دايما".

 

 

وكانت لطيفة قد شاركت متابعيها بأجواء احتفال أصدقائها بيوم ميلادها الذي يصادف يوم الحب من خلال مقطع فيديو عفوي وعلقت عليه: "احتفالي مع حبايبي وأخواتي.. ومع حبايبي أحلى فانز في الدنيا بعيد ميلادي.. بحبكم كلكم".

 
 
المصدر: لها
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