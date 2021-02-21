من "حلاوة روح" إلى "خطفة جامدة"... هيفا وهبي إلى الغناء الشعبي مجدداً



وحققت أغنيات المهرجانات انتشاراً كبيراً في الآونة الأخيرة إذ لا يخلو برنامج تلفزيوني أو حفل لفنان شهير إلا ويغني مقطعاً من أغاني المهرجانات بمن فيهم مطربو الأوبرا. اختارت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي خوض غمار تجربة غنائية جديدة عبر دخول عالم المهرجانات، وذلك من خلال أغنية "خطفة جامدة"، إذ اتفقت مع الشاعر أسامة محرز على كلمات الأغنية، على أن يلحنها مونتي وهو اسم بارز في هذا النوع من الأغنيات حيث قدّم أكثر من أغنية لمحمد رمضان منها "الملك".وحققت أغنيات المهرجانات انتشاراً كبيراً في الآونة الأخيرة إذ لا يخلو برنامج تلفزيوني أو حفل لفنان شهير إلا ويغني مقطعاً من أغاني المهرجانات بمن فيهم مطربو الأوبرا.

ويبدو أنّ وهبي تستعد لضم الأغنية لألبومها المقرر طرحه نهاية العام الجاري، وذلك بعد رحلة درامية طويلة على مدى عام ونصف العام بدأتها ببطولة فيلم "أشباح أوروبا" ومن ثم مسلسل "أسود فاتح".

وكانت وهبي قد حققت تفاعلاً كبيراً في الأجواء الشعبية داخل مصر منذ سنوات بدءاً من بطولتها لفيلم "دكان شحاتة"، كما رقصت على الأنغام الشعبية في أغنية "حلاوة روح" للفنان المصري حكيم.