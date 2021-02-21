قائمة "تويتر" للفنانين الأكثر شهرة.. من احتّل المركز الأول؟

تصدرت فرقة "بي تي إس" BTS قائمة "تويتر" لأكثر الفنانين شهرة للعام الرابع على التوالي.

وبحسب موقع "إن إم إي"، كشف الاستطلاع الجديد أن المجموعة كانت رقم واحد في التغريد عن الموسيقيين في الولايات المتحدة، متفوقة على أمثال كاني ويست وبيونسيه ودريك في معظم الإشارات على منصة التواصل الاجتماعي في عام 2020.أربعة من أفضل 10 موسيقيين في القائمة كانوا من فرق الكيبوب، متفوقين على أمثال أريانا غراندي وجوستين بيبر وبيلي إيليش.

ليس من المستغرب أن BTS سيطروا أيضًا على قوائم "كي بوب" K-pop الأكثر تحديدًا على تويتر، حيث احتلوا المرتبة الأولى في فئة فنان الـ K-pop الأكثر ذكرًا في العالم لعام 2020.نظر موقع "تويتر" إلى بيانات من أشياء مثل ذكر أعضاء الفرقة وأسماء الفرق وعلامات التصنيف الشائعة للمعجبين المستخدمة على مدار العام التقويمي في عام 2020.وكشف موقع تويتر أيضًا عن تسجيل رقم قياسي بلغ 6.7 مليار تغريدة حول النوع الموسيقي في عام 2020، مما يمثل زيادة بنسبة 10 في المئة عن عام 2019، قادمة من مجموعة متنوعة من الأسواق، مما يسلط الضوء على "الطبيعة العالمية المتزايدة لمجتمع الكيبوب".تصدرت إندونيسيا وتايلاند قائمة الدول الأكثر نشاطًا في "الكيبوب" K-pop على تويتر، تليها كوريا الجنوبية والفلبين والولايات المتحدة.