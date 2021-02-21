فنون ومشاهير

قائمة "تويتر" للفنانين الأكثر شهرة.. من احتّل المركز الأول؟

Lebanon 24
21-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-795865-637494930696978639.jpg
Doc-P-795865-637494930696978639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدرت فرقة "بي تي إس" BTS قائمة "تويتر" لأكثر الفنانين شهرة للعام الرابع على التوالي.
وبحسب موقع "إن إم إي"، كشف الاستطلاع الجديد أن المجموعة كانت رقم واحد في التغريد عن الموسيقيين في الولايات المتحدة، متفوقة على أمثال كاني ويست وبيونسيه ودريك في معظم الإشارات على منصة التواصل الاجتماعي في عام 2020.

أربعة من أفضل 10 موسيقيين في القائمة كانوا من فرق الكيبوب، متفوقين على أمثال أريانا غراندي وجوستين بيبر وبيلي إيليش.
ليس من المستغرب أن BTS سيطروا أيضًا على قوائم "كي بوب" K-pop الأكثر تحديدًا على تويتر، حيث احتلوا المرتبة الأولى في فئة فنان الـ K-pop الأكثر ذكرًا في العالم لعام 2020.

نظر موقع "تويتر" إلى بيانات من أشياء مثل ذكر أعضاء الفرقة وأسماء الفرق وعلامات التصنيف الشائعة للمعجبين المستخدمة على مدار العام التقويمي في عام 2020.

وكشف موقع تويتر أيضًا عن تسجيل رقم قياسي بلغ 6.7 مليار تغريدة حول النوع الموسيقي في عام 2020، مما يمثل زيادة بنسبة 10 في المئة عن عام 2019، قادمة من مجموعة متنوعة من الأسواق، مما يسلط الضوء على "الطبيعة العالمية المتزايدة لمجتمع الكيبوب".

تصدرت إندونيسيا وتايلاند قائمة الدول الأكثر نشاطًا في "الكيبوب" K-pop على تويتر، تليها كوريا الجنوبية والفلبين والولايات المتحدة.
 
ولاحظ عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا زيادة الاهتمام من دول مثل البرازيل وإسبانيا وتركيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2021-02-21
06:00 | 2021-02-21
23:30 | 2021-02-20
21:00 | 2021-02-20
18:00 | 2021-02-20
15:00 | 2021-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website