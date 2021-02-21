بعد تعليق "كاتب أهبل".. كارين رزق الله ترد "بقوة" على عايدة صبرا (فيديو وصورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدًا لا يتعدى الـ 20 ثانية من مسلسل "ومشيت" للكاتبة والممثلة كارين رزق الله واخراج شارل شلالا والذي عرض في رمضان 2018.

من جهته، أعاد الممثل المسرحي زياد عيتاني وعلّق بالقول "ولو"، لتعلّق الفنانة عايدة صبرا ساخرةً: "من هذا المخرج القوي الذي يترك هكذا مشهد… شحار".



ليرد عيتاني "بدك تشوفي الكاتب"، لتستكمل صبرا سخريتها بالقول: "اذا الكاتب اهبل المخرج دوره يرقّيه درجة".

هنا تدخلت كارين رزق لله مستغربة تعليق عصبرا وردّت: "هذه انت ذاتك عايدة صبرا التي كنت أجلس معها؟ انت ذاتك عايدة التي كنت تفتشين على الكلمات عندما تتحدثين معي؟ هذه انت ذاتك؟ لا أصدق! انا أقول أن أحدًا اخذ هاتفك وكتب عنك! عدا ذلك تكونين أهم ممثلة بالعالم".كما عادت وغردت متوجهة بالكلام الى صبرا بالقول: "في ناس تتكلم بالرقي وتنصح فيه وهي ليست قادرة أن تكتب نقداً دون شتيمة! يا ريت كل انسان يبدأ بنفسه قبل ما يجيب سيرة الناس".