12
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
-1
o
بعلبك
6
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
مفاجأة من وائل كفوري.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
21-02-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن الشهر الحالي يشهد عودة الفنان وائل كفوري لجمهوره بمفاجأة خاصة، وفق موقع "نواعم".
تبدأ شاشة الـأم بي سي أولى حلقات برنامجها الجديد "أغاني من حياتي" الذي سينطلق في نهاية الشهر الحالي ليلة الأربعاء 24 شباط المقبل بملك الرومانسية وائل كفوري، حيث سيعود للقاء مباشر مع جمهوره بعد فترة غياب ليست قصيرة منذ آخر حفلاته الغنائية في حفل الأونلاين عبر شاشة المنصة الإلكترونية شاهد في موسم عيد الأضحى الماضي.
وأنهى وائل كفروي تصوير حلقة الأسبوع الماضي وسط إجراءات احترازية منعاً لالتقاط عدوى فيروس كورونا، خاصة أن يحرص كثيراً على هذه الإجراءات منذ انتشار الفيروس.
وكانت ميشيل ابنة وائل قد أصيبت بالفيروس قبل فترة وكذلك طليقته أنجيلا بشارة.
إلى ذلك، يجهز كفوري لحفل غنائي آخر في شهر أيار المقبل، بالإضافة إلى أنه ضمن قائمة نجوم الموسم الجديد من ستارز أون بورد المقرر أن يُصوّر في دبي نهاية العام الحالي.
ويتردد أن البرنامج كان يحمل اسم "ملهى ميشال فاضل" وهو الموسيقار الخاص بحلقات البرنامج التي قد تصل إلى ثماني حلقات، على أن تُعرض كل حلقة أسبوعياً، وتضم كل حلقة نجماً أو نجمة شهير من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي.
ومن بين الأسماء المقرر التصوير معها خلال حلقات البرنامج نوال الزغبي ويارا وأصالة نصري وإليسا، ويجري حالياً التواصل معهنّ للاتفاق على تفاصيل الحلقات الجديدة من البرنامج.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة
شاكيرا في قبضة القضاء اللبناني.. والتهمة تقديم خدمات جنسية
Lebanon 24
شاكيرا في قبضة القضاء اللبناني.. والتهمة تقديم خدمات جنسية
09:00 | 2021-02-21
21/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير الى القفص الذهبي بسريّة تامة.. والعروس أوكرانية (صور)
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير الى القفص الذهبي بسريّة تامة.. والعروس أوكرانية (صور)
15:00 | 2021-02-21
21/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليق "كاتب أهبل".. كارين رزق الله ترد "بقوة" على عايدة صبرا (فيديو وصورة)
Lebanon 24
بعد تعليق "كاتب أهبل".. كارين رزق الله ترد "بقوة" على عايدة صبرا (فيديو وصورة)
09:00 | 2021-02-21
21/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" أرهق رئتي "شربل".. عريس زوق مكايل يفارق الحياة!
Lebanon 24
"كورونا" أرهق رئتي "شربل".. عريس زوق مكايل يفارق الحياة!
20:36 | 2021-02-21
21/02/2021 08:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يرتفع" من جديد في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يرتفع" من جديد في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-02-21
21/02/2021 09:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2021-02-21
إنتقادات قاسية لممثل مصري شهير وزوجته بسبب صور عائلية
21:00 | 2021-02-21
الكشف عن حالة عمرو أديب الصحية بعد الحادث: "يعاني من آلام مبرحة"
16:00 | 2021-02-21
من هي الإعلامية الشهيرة التي قُتلت بـ"صاروخ إسرائيلي"؟ (فيديو)
15:00 | 2021-02-21
ممثل لبناني شهير الى القفص الذهبي بسريّة تامة.. والعروس أوكرانية (صور)
12:00 | 2021-02-21
قائمة "تويتر" للفنانين الأكثر شهرة.. من احتّل المركز الأول؟
09:00 | 2021-02-21
بعد تعليق "كاتب أهبل".. كارين رزق الله ترد "بقوة" على عايدة صبرا (فيديو وصورة)
فيديو
من هي الإعلامية الشهيرة التي قُتلت بـ"صاروخ إسرائيلي"؟ (فيديو)
Lebanon 24
من هي الإعلامية الشهيرة التي قُتلت بـ"صاروخ إسرائيلي"؟ (فيديو)
16:00 | 2021-02-21
22/02/2021 05:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعرٍ فلكي.. عرض "بلاي ستيشن 5" مغطى بالذّهب! (فيديو)
Lebanon 24
بسعرٍ فلكي.. عرض "بلاي ستيشن 5" مغطى بالذّهب! (فيديو)
18:00 | 2021-02-20
22/02/2021 05:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيورنتينا" يضرب "قاهر ميلان" بثلاثية في الدوري الإيطالي (فيديو)
Lebanon 24
"فيورنتينا" يضرب "قاهر ميلان" بثلاثية في الدوري الإيطالي (فيديو)
18:00 | 2021-02-20
22/02/2021 05:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact