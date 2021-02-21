فنون ومشاهير

مفاجأة من وائل كفوري.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-02-2021 | 18:00
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يبدو أن الشهر الحالي يشهد عودة الفنان وائل كفوري لجمهوره بمفاجأة خاصة، وفق موقع "نواعم".

تبدأ شاشة الـأم بي سي أولى حلقات برنامجها الجديد "أغاني من حياتي" الذي سينطلق في نهاية الشهر الحالي ليلة الأربعاء 24 شباط المقبل بملك الرومانسية وائل كفوري، حيث سيعود للقاء مباشر مع جمهوره بعد فترة غياب ليست قصيرة منذ آخر حفلاته الغنائية في حفل الأونلاين عبر شاشة المنصة الإلكترونية شاهد في موسم عيد الأضحى الماضي.

وأنهى وائل كفروي تصوير حلقة الأسبوع الماضي وسط إجراءات احترازية منعاً لالتقاط عدوى فيروس كورونا، خاصة أن يحرص كثيراً على هذه الإجراءات منذ انتشار الفيروس.

وكانت ميشيل ابنة وائل قد أصيبت بالفيروس قبل فترة وكذلك طليقته أنجيلا بشارة.

إلى ذلك، يجهز كفوري لحفل غنائي آخر في شهر أيار المقبل، بالإضافة إلى أنه ضمن قائمة نجوم الموسم الجديد من ستارز أون بورد المقرر أن يُصوّر في دبي نهاية العام الحالي.
ويتردد أن البرنامج كان يحمل اسم "ملهى ميشال فاضل" وهو الموسيقار الخاص بحلقات البرنامج التي قد تصل إلى ثماني حلقات، على أن تُعرض كل حلقة أسبوعياً، وتضم كل حلقة نجماً أو نجمة شهير من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي.

ومن بين الأسماء المقرر التصوير معها خلال حلقات البرنامج  نوال الزغبي ويارا وأصالة نصري وإليسا، ويجري حالياً التواصل معهنّ للاتفاق على تفاصيل الحلقات الجديدة من البرنامج.
المصدر: نواعم
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