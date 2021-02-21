ممثل لبناني شهير الى القفص الذهبي بسريّة تامة.. والعروس أوكرانية (صور)

يبدو أن عام 2021 سيكون عام وداع العزوبية بالنسبة إلى الممثل اللبناني نيكولا معوض الذي وجد نصيبه أخيراً واختار فتاة أوكرانية للزواج بها، وبحسب معلومات خاصة فقد تم زواج نيكولا قبل أسبوعين وسط تكتّم شديد في وقت كانت تنتشر الأخبار عن أول عمل درامي مشترك يتقاسم بطولته معوض إلى جانب الفنانة السورية دينا مارديني واللبنانية باميلا الكيك، وهو "على الحلوة والمرة"، مستنسخ عن الدراما التركية على غرار مسلسل "عروس بيروت".

وتجمع نيكولا بزوجته مجموعة من الصور عبر حسابه الخاص على "إنستغرام".

يُذكر أن الفنان نيكولا معوض المقيم حالياً في القاهرة سيكون موجوداً في الأشهر المقبلة في تركيا لتصوير مسلسل "على الحلوة والمرة" ولم يُعرف ما إذا كانت عروسه إلى جانبه حالياً أم لا تزال في بلدها الأم.



نيكولا معوض كان قد أعلن عام 2019 فسخ خطوبته عن الحسناء اللبنانية لارا رين عن تفاهم ونشر خبر انفصاله عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك، متمنّياً عدم تدخل الإعلام في حياته العاطفية الخاصة ومكتفياً بلفت نظر الصحافة إلى الاهتمام بأعماله ومسلسلاته فقط، لذلك بالإمكان القول إن معوض تزوّج من دون الإعلان عن ذلك ليكون هذه المرة أيضاً بعيداً عن الأضواء .