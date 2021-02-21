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الكشف عن حالة عمرو أديب الصحية بعد الحادث: "يعاني من آلام مبرحة"

Lebanon 24
21-02-2021 | 21:00
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طمأنت الإعلامية لميس الحديدي الجمهور على الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث مروري مساء الثلاثاء الماضي.

وقالت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة": "عاوزه أتكلم في موضوع مالوش علاقه بالشغل، عاوزة أطمن كل الناس اللي بتسأل على عمرو بعد الحادثة الصعبة اللي تعرض لها مساء الثلاث الماضي، إنه الحمد لله بخير بشكل عام ربنا نجاه بأعجوبة الحقيقة لأن العربية اللي خبط فيها واللي وقفت فجأة، كانت محملة بأنابيب بوتاجاز فكان ممكن تنفجر في أي لحظة".
 
وأكدت الحديدي أنّه يعاني من آلام مبرحة، وغالباً سببها الكدمات والرضوض التي تعرض لها.
 
 
 
المصدر: لها
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