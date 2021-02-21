فنون ومشاهير

من هي الإعلامية الشهيرة التي قُتلت بـ"صاروخ إسرائيلي"؟ (فيديو)

Lebanon 24
21-02-2021 | 16:00
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كشفت الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم ما قالت إنه أحد أسرار مقتل المذيعة المصرية الراحلة سلوى حجازي بصاروخ إسرائيلي.

وبحسب لقاء لها على قناة "دي إم سي" المصرية، أكدت نجوى إبراهيم أن سلوى حجازي قتلت بعد استهداف الطائرة التي كانت تستقلها بصاروخ إسرائيلي.

ولفتت نجوى إلى أنها من المفترض أن تكون وقتها مكان المذيعة الراحلة سلوى حجازي، لكنها لظروف معينة سافرت مكانها.

وأوضحت قائلة: "السفر دايما كان بالدور وكان في 73 الدور عليا أخدت الفيزا والورقة الصفراء، وجهزت كل حاجة عشان أطلع السفرية، قالتلي نجوى أنتي صغيرة وأنا عندي المرة الجاية ثانوية عامة، خليني أطلع بدالك السنة دي وأنتي اللي بعدها ودي كانت الحادثة". 

وتابعت: "تألمت جدا، عارفة سبحان الله قلت يا ريتني أنا كنت طلعت، كنت مجهزة نفسي لكل حاجة مكنش عندي أولاد، اتصدمت أول ما سمعت الخبر بشكل كبير، كان وقعها سيء على الناس كلها كل المحبين والمشاهدين، كان لها شخصية وبصمة رقيقة جدا، واخترت أكون زيها".

وكانت قناة "دي إم سي" قد استضافت أمس ابنيها رضوى شريف ومحمد شريف، بمناسبة ذكرى المذيعة الراحلة يوم 21 شباط. 
المصدر: سبوتنيك
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