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فنون ومشاهير
أول تصريح لكارول سماحة وهاني شاكر بعد كليب "شكراً".. وهذه رغبة الأخير
Lebanon 24
22-02-2021
|
23:00
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في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، علق الفنان هاني شاكر، والفنانة كارول سماحة على تجربتهما الأولى من نوعها في "دويتو" شكراً، الذي يدمج بين أغنيته "بقالي كتير"، وأغنيتها "شكرا" في عمل واحد مشترك.
قال هاني شاكر إن فكرة الجمع بين نجمين يغني كل منهما أغنية، في سياق درامي وحدوتة واحدة، عن زوجين يعاتب كل منهما الطرف الآخر من وجهة نظره بأغنية، فكرة غريبة وجديدة ومجنونة، ولم تنفذ من قبل في الوطن العربي ولا في أوروبا.
وأوضح أن تصوير الأغنية كان متعباً، واستمر يومين تقريباً من بعد الظهر حتى الفجر، وكان الجو بارداً جدا، لكن سعادته وسعادة كارول ظاهرة في العمل، وهو لم يتخيل أن يظهر بهذا الجمال، سواء في الصورة أو عمله مع المخرجة بتول عرفة على الدراما، مضيفا أن الأغنية أثارت شهيته للتمثيل في مسلسل.
وقالت النجمة اللبنانية إن هاني شاكر فاجأها بإحساسه في التصوير والتمثيل، وبتلقائيته وعفويته وقدرته على أن يركب المشهد من أول جملة، فجاءت النتيجة أكثر من رائعة.
وأوضحت أنها انجذبت لهذا المشروع بعد تجربتها السابقة مع بتول عرفة، في أغنية "بون فوياج"، وهي الأغنية التي حصلت عنها على جائزة أفضل فيديو كليب، وكانت هناك رغبة في دخولهما في عمل تمثيلي درامي يستخدم كل الأطر التمثيلية إضافة إلى الغناء.
وأضافت: "فكرة الأغنية لا يمكن رفضها لأنها استثنائية، خاصة مع أسطورة الأغنية الرومانسية هاني شاكر الذي أحبه كثيراً. أحس أنها بصمة في حياتي وشغلي، وبصمة جديدة في عالم الفيديو كليب".
المصدر: لها
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