فنون ومشاهير

بعد وفاتها جراء كورونا.. وسام الأمير يستذكر ناريمان عبود بكلمات مؤثّرة ومبكية !

Lebanon 24
23-02-2021 | 09:00
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إستذكر الفنان وسام الأمير زوجته الراحلة الفنانة ناريمان عبّود التي توفيّت مؤخرا بسبب إصابتها في فيروس كورونا .

 

ونشر الأمير عبر حسابه الخاص على "تويتر" صورة لزوجته الراحلة أرفقها برسالة مبكية ومؤثّرة جاء فيها: " يا حبيبي فيق شو مغفيك ؟ من أول الليل وأنا بناديك سهرتني عا لحافك الغفيان لا كنت أغفى ولا قدرت وعيك إرحم جفوني يا قمر نيسان حاجي دخيلك نوم بيكفيك جايي الربيع يشوفنا عرسان بتقبل يجي ها الضيف ما يلاقيك ؟ " .

يا حبيبي فيق شو مغفيك ؟

من أول الليل وأنا بناديك
سهرتني عا لحافك الغفيان
لا كنت أغفى ولا قدرت وعيك

إرحم جفوني يا قمر نيسان
حاجي دخيلك نوم بيكفيك
جايي الربيع يشوفنا عرسان
بتقبل يجي ها الضيف
ما يلاقيك ؟
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 pic.twitter.com/6sN2iCJNw5

 
 

وإنهالت التعليقات من المتابعين الذين تمنوا للراحلة الرحمة والصبر لزوجها وابنائها.

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