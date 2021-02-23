بعد وفاتها جراء كورونا.. وسام الأمير يستذكر ناريمان عبود بكلمات مؤثّرة ومبكية !

إستذكر الفنان وسام الأمير زوجته الراحلة الفنانة ناريمان عبّود التي توفيّت مؤخرا بسبب إصابتها في فيروس كورونا .

ونشر الأمير عبر حسابه الخاص على "تويتر" صورة لزوجته الراحلة أرفقها برسالة مبكية ومؤثّرة جاء فيها: " يا حبيبي فيق شو مغفيك ؟ من أول الليل وأنا بناديك سهرتني عا لحافك الغفيان لا كنت أغفى ولا قدرت وعيك إرحم جفوني يا قمر نيسان حاجي دخيلك نوم بيكفيك جايي الربيع يشوفنا عرسان بتقبل يجي ها الضيف ما يلاقيك ؟ " .

يا حبيبي فيق شو مغفيك ؟



— Wissam El Amir - وسام الأمير (@wissamelamirlb) February 22, 2021

من أول الليل وأنا بناديكسهرتني عا لحافك الغفيانلا كنت أغفى ولا قدرت وعيكإرحم جفوني يا قمر نيسانحاجي دخيلك نوم بيكفيكجايي الربيع يشوفنا عرسانبتقبل يجي ها الضيفما يلاقيك ؟🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 pic.twitter.com/6sN2iCJNw5

وإنهالت التعليقات من المتابعين الذين تمنوا للراحلة الرحمة والصبر لزوجها وابنائها.