هذه وصية نانسي عجرم لبناتها.. وهذا ما غيّرته في حياتها بسبب كورونا (فيديو)

تحدّثت الفنانة نانسي عجرم عن تفاصيل حياتها اليومية وتأثير فيروس كورونا الكبير في كل الأمور، مؤكدةً أن الفيروس المميت غيّر أنماط العيش في دول العالم أجمع.

وقالت نانسي في لقاء عبر "سكايب" مع الإعلامي شربل راجي في برنامج "شربل يستقبل" المذاع على cnn العربية "إننا كنا نحيا جميعاً في نعمة كبيرة لم نكن ندرك قيمتها، ولم نعِها إلاّ بعد حرماننا منها، لذلك قررت عدم تأجيل أي متعة بالحياة الى وقت لاحق".

وأشارت أيضاً إلى أن الفيروس يقلقها، والحديث عن هذا الموضوع يشغل بالها وبال أسرتها كثيراً ويتكلمون عنه يومياً. كما أكدت أنها توصي بناتها الثلاث دائما بالاستمتاع بالأمور الصغيرة، وإعطاء قيمة للوقت ولكل الأمور في حياتهن، وأن يعشن أعمارهن، ويحترمن الكبار، ويكنّ مهذبات في التعامل مع الآخرين.

وعن الوضع في لبنان، قالت نانسي إن "لبنان متعب، ولكن التغيير يبدأ منّا كشعب، حينما يكون ولاؤنا لوطننا، وليس لجهة أو فئة معينة"، مضيفةً: "أهم الأولويات لحكوماتنا هو بناء الثقة، وخلق الإحساس بالأمان لدى أطفالنا وشبابنا في كل نواحي الحياة، لكي يكونوا قادرين على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وهذا ما نطلبه كلبنانيين أن يتم تلبية متطلباتنا في بلدنا، فنحن لا نريد الهروب".