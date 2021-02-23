من داخل طائرته الخاصة.. محمد رمضان يرقص على أغنيته الجديدة (فيديو)

شارك الفنان المصري محمد رمضان محبيه ومتابعيه عبر حسابه الخاص على تطبيق " إنستغرام " مقطع فيديو ظهر فيه من داخل طائرته الخاصّة .

وظهر رمضان يرقص على أغنيته الجديدة " فيرساتشي " التي سيطلقها قريباً حيث أرفق الفيديو بتعليق : " ثقة في الله نجاح، قريبًا، فيرساتشي" .

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)





ويواصل محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل " موسى " من بطولته وبطولة عبير صبري ، سمية الخشاب ، سيد رجب ، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.