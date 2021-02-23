فنون ومشاهير

هل تذكرون أحمد الشريف؟ عاد بعد غياب طويل واصبح تراند على السوشيال ميديا (فيديو)

Lebanon 24
23-02-2021 | 21:00
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رغم إبتعاده عن الساحة الفنية لسنوات، تمكن الفنان أحمد الشريف أن يستعيد جمهوره وتألقه ويكون تراند على السوشيال ميديا من خلال أغنية جديدة نشرها على قناته الرسمية على اليوتيوب.

 

وأطلق نجم "ستار اكاديمي 1" أغنية باللهجة اللبنانية بعنوان "يوميي" من كلمات ألكسندر، ألحان وتوزيع هادي عبد المقصود وإخراج خليل العايدي، ونالت إعجاب الآلاف من محبيه، الذين أكدوا أنهم بانتظار عودته بشكل كامل، معبرين عن اشتياقهم الكبير لجمال صوته وأغانيه الجميلة ووسامته والكاريزما التي يتمتع بها.

 

ونجح أحمد بأن يكون تراند على السوشيال ميديا بعدما إستعاد محبة الجمهور، إذ فعّل صفحته على تطبيق انستغرام ويستذكر مراحل مهمة في الفترة التي تلت خروجه من الاكاديمية والشهرة الكبيرة التي حظيّ بها بأغانيه الجميلة.

 

ويستعد النجم التونسي لإختيار أعمال جديدة في الفترة القادمة، كما ينتظر تخفيف الاجراءات المشددة التي اتخذتها بعض الدول من جائحة كورونا ليبدأ جولة فنية في عدة دول عربية ليعود إلى إحياء الحفلات والظهور الإعلامي.

 

وكانت آخر اعمال الشريف وعودته الأول بعد غياب لسنوات لأسباب عائلية كليب أغنية "خلينا نرجع" باللهجة التونسية التي أصدرها عام 2019.

المصدر: لها
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