بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟

طرح النجم المصري عمرو دياب كليب مختصر لأغنيته الجديدة "وأنا معاك" والتي روّج من خلالها لإعلان عطره الجديد الذي يحمل إسمه مع رقم 34، ونجح بأن يصبح تراند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة قصيرة من نشره.

وظهر "الهضبة" في الكليب بكامل أناقته وبحركاته العفوية التي اعتاد عليها محبيه، وشاركه في العمل الذي قام باخراجه المخرج طارق العريان، الإعلامية إنجي كيوان التي مثلت دور موديل تنسحر بالعطر وتنسج في مخيلتها قصة حب مع النجم المصري، ويتكرر المشهد مع موديل ثانية ما أن تشمّ العطر.

وأثار النجم المصري الجدل تصوير الكليب في دبي، وبظهوره في مشهد من الكليب داخل حمام السباحة يرتدي "كاب" حمل كلمة "شكرا" وهو اسم أغنية في ألبومه "يا أنا يا لأ"، لتقترب منه الموديل ويشير إلى التاتو الموشوم على رقبه من الخلف وهو العام 1934 مع غضن زيتون.

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يذكر أن "الهضبة" لم يضع اسمه فقط على العطر إنما اختار الرقم 34 وهو السنة التي ولد فيها والده ووالدته، في حركة مميّزة لتكريم والديه بطريقة مميّزة، الأمر الذي ترك أثراً كبيراً ومؤثراً لدى جمهوره الذي تغزل بجماله في الكليب وأناقته وملامحه التي تزداد كاريزما ووسامة رغم تقدمه في السنّ.