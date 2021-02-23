جمال أبناء يورغو شلهوب الأجنبي يشغل الجمهور.. تعرفوا إلى طليقته الألمانية (صورة)

أثار الممثل يورغو شلهوب اهتمام المتابعين بصورة جديدة نشرها على حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام"، وفيها ظهر أفراد اسرته أي طليقته الألمانية كيرستن وأبناؤه الأربعة سارة صوفيا كلارا وجورجيو.

ولفت هؤلاء الأنظار بجمالهم وملامحهم الأجنبية. وهذا ما أشارت إليه الكثير من التعليقات ومما كتب فيها: "ما شاء الله بيجننوا الله يحميهن الكبيرة بتشبه أمك" و"اسم الله كل حدا أحلى من التاني" و"عيلة جميلة وبتجنن" و"بنتك الكبيرة شبه أمك" و"كتير حلوة عيلتك الله يخليلك اياهن".

ومن المعروف أن يورغو ولد في عائلة فنية فوالده هو الممثل جورج شلهوب ووالدته هي الممثلة ألسي فرنيني. غادرت عائلته لبنان حين كان في الشهر الثاني من عمره إثر اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1975 إلى الولايات المتحدة . إلا أنه ما لبث أن عاد إلى بلده. انطلقت مسيرته الفنية في العام 1983 في فيلم "شبح الماضي" ثم في مسلسل "سجين بين الأصابع" الذي صور في العام 1986 وله الكثير من الإعمال.

يذكر أنه أعلن انفصاله عن زوجته في العام 2018.