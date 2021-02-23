نقل فنان مصري شهير إلى المستشفى بسبب كورونا

أفادت وسائل إعلام مصرية بإصابة الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا، مؤكدة أنه يعاني هذه الفترة من الإعياء الشديد.وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحالة الصحية للفنان غير مستقرة، وتم نقله بواسطة نقابة الممثلين لمستشفى العجوزة، لعمل اللازم لحين استقرار حالته الصحية.يذكر أنه انتشرت شائعات في الأسابيع الماضية أفادت بتدهور الحالة الصحية للفنان شعبان، وقد نفاها نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.