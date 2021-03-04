فنون ومشاهير

إضاءة برج خليفة بصورة مايا دياب !

Lebanon 24
04-03-2021 | 18:00
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قامت دولة الإمارات العربية المتّحدة بتوجيه تحيّة إلى كل من الفنانة إليسا والفنانة مايا دياب عبر إضاءة برج خليفة بصورتيهما مساء أمس الأربعاء .

 

 ونشرت مايا مجموعة من صور إضاءة البرج بصورتها أرفقتها بتعليق : " سعيدة جدا بتواجدي على برج خليفة ، تهانينا أنغامي للتعاون مع نازدك نيويورك والدمج مع VMAC ، إلى مزيد من النجاح " .

I'm so happy to be featured on burj khalifa #dubai .. congratulations @anghami for being the first listed on #NASDAQ new York by merging with #VMAC .. To more and more success ❤ pic.twitter.com/CDKGL1VKdZ

 

الجدير ذكره أن "أنغامي" أول شركة تكنولوجيا في الشرق الأوسط تدرج في بورصة ناسداك من خلال الاندماج العكسي مع Vistas Media Acquisition Company .

المصدر: لها
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