إضاءة برج خليفة بصورة مايا دياب !

قامت دولة الإمارات العربية المتّحدة بتوجيه تحيّة إلى كل من الفنانة إليسا والفنانة مايا دياب عبر إضاءة برج خليفة بصورتيهما مساء أمس الأربعاء .

ونشرت مايا مجموعة من صور إضاءة البرج بصورتها أرفقتها بتعليق : " سعيدة جدا بتواجدي على برج خليفة ، تهانينا أنغامي للتعاون مع نازدك نيويورك والدمج مع

VMAC

، إلى مزيد من النجاح

" .

I'm so happy to be featured on burj khalifa #dubai .. congratulations @anghami for being the first listed on #NASDAQ new York by merging with #VMAC .. To more and more success ❤ pic.twitter.com/CDKGL1VKdZ

— Maya Diab (@mayadiab) March 3, 2021

الجدير ذكره أن "أنغامي" أول شركة تكنولوجيا في الشرق الأوسط تدرج في بورصة ناسداك من خلال الاندماج العكسي مع Vistas Media Acquisition Company .