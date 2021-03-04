إضاءة برج خليفة بصورة مايا دياب !

قامت دولة الإمارات العربية المتّحدة بتوجيه تحيّة إلى كل من الفنانة إليسا والفنانة مايا دياب عبر إضاءة برج خليفة بصورتيهما مساء أمس الأربعاء .
I'm so happy to be featured on burj khalifa #dubai .. congratulations @anghami for being the first listed on #NASDAQ new York by merging with #VMAC .. To more and more success ❤ pic.twitter.com/CDKGL1VKdZ
— Maya Diab (@mayadiab) March 3, 2021
الجدير ذكره أن "أنغامي" أول شركة تكنولوجيا في الشرق الأوسط تدرج في بورصة ناسداك من خلال الاندماج العكسي مع Vistas Media Acquisition Company .