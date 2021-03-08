عمره 23 عاماً.. صدمة كبيرة بعد وفاة نجم السوشيل ميديا بحادث مروع (فيديو وصور)

توفي الناشط الأردني الشاب عبدالله العمري (23 عامًا)، المعروف باسم "عبود العمري" في حادث سير خلال رحلة رفقة أردنيين آخرين إلى جنوب إفريقيا، السبت، بحسب وزارة الخارجية الأردنية.



وأعلن عن وفاته والده، عمر العمري، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، حيث قال: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي وفاة ابني الحبيب عبد الله عمر العمري الذي وافته المنية مساء اليوم بحادث سير بجنوب إفريقيا".

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان نشرته وكالة أنباء بترا الرسمية، إنها تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في جنوب إفريقيا حادث السير المؤسف الذي تعرض له خمسة مواطنين أردنيين، وأسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين.

تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادث السير المؤسف الذي تعرض له خمسة مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا (كيب تاون) وأسفر عن وفاة احدهم وإصابة الآخرين.

وأعرب @DAAlfayez عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفي والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. pic.twitter.com/B5z045VIkP — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) March 6, 2021



وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، أنه تم التواصل مع ذوي المواطنين وإبلاغهم بالحادث المؤسف وسيتم نقل جثمان المتوفى إلى المملكة بناءً على طلب ذويه، فيما تم إسعاف بقية المصابين. وأعرب الفايز تعازيه لأسرة عبود العمري.



وبرز عبود كأحد نجوم الشبكات الاجتماعية، وهو أحد المشاركين في عمل كوميدي من المقرر إذاعته في رمضان المقبل، اسمه "4 في 1"، وهو من إنتاج قناة "رؤيا" الأردنية.



وفي تصريحات لقناة "رؤيا"، قال والد الشاب، عمر العمري، إن نتائج التحقيقات في الحادث بجنوب إفريقيا قد تصدر خلال الساعات والأيام المقبلة، وأن وزارة الخارجية الأردنية تتابع إجراءات نقل جثمانه إلى الأردن.



وأوضح أن المركبة التي كانت يستقلها ابنه كانت تسير بسرعة عالية على أحد الطرق السريعة بجنوب إفريقيا، قبل أن ينفجر أحد إطارات السيارة، ما تسبب في وفاة "عبدالله" وإصابة رفاقه في السيارة بجروح مختلفة، مُشيرًا إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.



وقبيل وفاته، كان آخر فيديو ظهر خلاله عبود العمري من داخل غرفته في أحد الفنادق، أعرب خلاله عن إعجابه بالأجواء في إفريقيا، وجمال الفتيات الإفريقيات، قائلا إنه سيخبر والده بنيته الزواج من إحداهن.



وانتشر وسم للشاب في موقع تويتر، وأعرب كثيرون عن حزنهم وصدمتهم لرحيله المفاجئ. كما بات اسمه ضمن أكثر عمليات الرائجة عبر محرك بحث غوغل في الساعات الأخيرة، في عدد من البلدان العربية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، أنه تم التواصل مع ذوي المواطنين وإبلاغهم بالحادث المؤسف وسيتم نقل جثمان المتوفى إلى المملكة بناءً على طلب ذويه، فيما تم إسعاف بقية المصابين. وأعرب الفايز تعازيه لأسرة عبود العمري.وبرز عبود كأحد نجوم الشبكات الاجتماعية، وهو أحد المشاركين في عمل كوميدي من المقرر إذاعته في رمضان المقبل، اسمه "4 في 1"، وهو من إنتاج قناة "رؤيا" الأردنية.وفي تصريحات لقناة "رؤيا"، قال والد الشاب، عمر العمري، إن نتائج التحقيقات في الحادث بجنوب إفريقيا قد تصدر خلال الساعات والأيام المقبلة، وأن وزارة الخارجية الأردنية تتابع إجراءات نقل جثمانه إلى الأردن.وأوضح أن المركبة التي كانت يستقلها ابنه كانت تسير بسرعة عالية على أحد الطرق السريعة بجنوب إفريقيا، قبل أن ينفجر أحد إطارات السيارة، ما تسبب في وفاة "عبدالله" وإصابة رفاقه في السيارة بجروح مختلفة، مُشيرًا إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.وقبيل وفاته، كان آخر فيديو ظهر خلاله عبود العمري من داخل غرفته في أحد الفنادق، أعرب خلاله عن إعجابه بالأجواء في إفريقيا، وجمال الفتيات الإفريقيات، قائلا إنه سيخبر والده بنيته الزواج من إحداهن.وانتشر وسم للشاب في موقع تويتر، وأعرب كثيرون عن حزنهم وصدمتهم لرحيله المفاجئ. كما بات اسمه ضمن أكثر عمليات الرائجة عبر محرك بحث غوغل في الساعات الأخيرة، في عدد من البلدان العربية.