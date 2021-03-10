فنون ومشاهير

فنان عربي يُصاب للمرة الثانية بكورونا.. وهذا ما قاله

Lebanon 24
10-03-2021 | 21:00
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أعلن الفنان المصري "أبو" عبر حسابه على "فيسبوك" إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا، وكتب موضحا " Positive for the second time".

 

 

وأصيب أبو بفيروس كورونا من قبل واعتذر عن حفلات رأس السنة التي كان من المقرر المشاركة في إحيائها. وكتب وقتها عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام: "إلى جمهوري العزيز أعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله.. كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة".

 

وكان من المقرر أن يحيي "أبو"، حفلا في أحد المولات الكبرى، ولكن ظروف مرضه اضطرت لإلغاء الحفل.

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