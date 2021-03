فنان لبناني يحتفل بعيد ميلاده بأجواء عائلية.. وقبلة من زوجته (صور)

إحتفل الفنان زياد برجي بعيد ميلاده بحضور زوجته سناء وأولاده نور ويوسف.

وشارك زياد محبيه ومتابعيه عبر حساباته الخاصّة على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور ظهرت فيها زوجته وهي تحتضنه وتقبله غلى خده.

وعلق زياد وكتب: "أنتم سعادتي، وطاقتي الإيجابية، وقلبي الذي ينبض، أنا مبارك ومحظوظ لأنني أملككم".

You’re my happiness, my positive energy, my beating heart,