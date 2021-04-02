فنون ومشاهير

الموت قتلاً يؤلم هذا الممثل السوري.. قريبته أصيبت بالرصاص!

Lebanon 24
02-04-2021 | 10:30
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عبّر الممثل السوري محمود نصر عن حزنه الشديد بسبب وفاة إحدى قريباته.

 

 

وأشار من خلال تغريدة نشرها على حسابه الخاص على "تويتر" إلى أنه فقد إبنة خالته الطبيبة والشاعرة ليندا ابو حسن وبدا أنها أصيبت بالرصاص.

 

وكتب: "لا تسألوا كيف قُتِلَت فلقد سئمتُ السؤال. إنّها الحرب. ضيّعكِ عويلُ الرّصاصِ ذات مرة في لبنان وأتى عويلُ الموت ليضيّعَكِ ها هنا في بلدكِ، بين أهلك وناسك الآن. ابنة خالتي الطبيبة والشاعرة ليندا أبو حسن لكِ الرحمة و لروحكِ السلام. وداعاً يا حبيبة".

لا تسألوا كيف قُتِلَت
فلقد سئمتُ السؤال.
إنّها الحرب .
ضيّعكِ عويلُ الرّصاصِ ذات مرة في لبنان، وأتى عويلُ الموت ليضيّعَكِ ها هنا في بلدكِ، بين اهلك و ناسك الآن.
ابنة خالتي الطبيبة و الشاعرة #ليندا_ابو_حسن
لكِ الرحمة و لروحكِ السلام.
وداعاً يا حبيبة. pic.twitter.com/Mor7OBSIa3

 

 

وتفاعل معه الكثيرون وتقدموا منه بواجب العزاء متمنين له ولأسرة الراحلة الصبر والسلوان.

 

يشار إلى أن نصر شارك مؤخراً في مسلسل "دانتيل" إلى جانب الممثلة سيرين عبد النور وهو من إخراج المثنى صبح وتأليف إنجي القاسم وسماء عبد الخالق.

المصدر: لها
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