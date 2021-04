اعلن الفنان وائل كفوري وفاة صديقه الّذي يشاركه هواية رياضة كرة المضرب، فنعاه عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بنشر صورة للراحل.



وأرفق وائل كفوري الصورة بتغريدةٍ جاء فيها "وداعاً يا صديقي، فلترقد روحك بسلام".

Goodbye my friend 🥲🥲 May your Soul Rest In Peace 🙏🙏 pic.twitter.com/mQ3OHTh474