فنون ومشاهير

جومانا مراد تواسي نفسها بفقدان طفلتها ديانا: "في قلبي حزن" (صور)

Lebanon 24
06-04-2021 | 19:00
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عبّرت الفنانة السورية جومانا مراد عن حزنها الشديد برحيل طفلتها ديانا التي توفيت الأسبوع الماضي، بعد تعرضها لأزمة صحية، إذ أن موتها لم يأت مفاجئا.

 

وودّعت الفنانة طفلتها وحاولت مواساة نفسها من خلال نشر مجموعة من الصور والتعليقات التي تعبّر من مشاعرها عبر خاصية الستوريز، راجية رب العالمين أن يمنحها الصبر والسلوان.

 

وأعادت جومانا نشر صوراً تجمعها بالطفلة مع تعليقات كتبت عليها من قبل محبي النجمة السورية والتي تعبّر عما تعانيه وجاء في إحداها: "في عيني دموع وفي قلبي حزن لتلك الطفلة التي أصبحت طير من طيور الجنة. رحمة الله لتلك القطعة التي فارقت من قلبك".

 

ونشرت صورة ثانية تجمعها بطفلتها الراحلة مع تعليق يشير إلى الشبه الكبير بينهما. وفي صورة ثالثة مع عبارة "جومانا تودّع ابنتها، ملاكيّن إثنين".

 

 

وكانت مراد تقبلت التعازي بابنتها في منزلها بمصر، وحضر العزاء عدد كبير من الشخصيات الفنية، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، وفاء عامر، سوزان نجم الدين، الفنان هاني شاكر الفنانة درة وغيرهم.

المصدر: لها
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