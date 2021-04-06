ممثل يثير غضب اللبنانيين بسبب إطلاقه هذه الصفة عليهم.. والجمهور يتهمه بتشويه صورة بلده (فيديو)

أحدث الممثل عمار شلق موجة غضب في أوساط عدد كبير من اللبنانيين بعد انتشار فيديو سُجل أثناء حلوله ضيفاً على حلقة من برنامج "المواجهة" الذي يقدّمه الإعلامي رودولف هلال على شاشة قناة LBCI وعبر "صوت بيروت انترناشونال".

وفي سياق الحلقة، قال شلق إن اللبناني يجيد التسويق: "نحنا منعرف نسوّق، بس النوايا المبيتة ربّك عليم شو هيي". وأضاف في وقت لاحق: "نحن اللبنانيين شعب عنصري ومتشاوف على بعضه إلى جانب التسويق".

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وأثار هذا الأمر ضجة كبيرة على بعض الحسابات التي نشرت الفيديو على تطبيق "إنستغرام". كما أحدث موجة غضب في أوساط الكثير من اللبنانيين الذين أشاروا إلى أن من الخطأ التعميم. ورأى بعضهم أن من الخطأ أن يشوّه الفنان صورة بلده.

ويُشار إلى أن عمار شلق من أبرز وجوه الشاشة اللبنانية. انطلقت مسيرته الفنية من خلال مشاركته في مسلسلَي "أوراق الزمن المر" و"آخر الفرسان" اللذين تولّى أخراجهما نجدة اسماعيل انزور.

أما أول أدواره السينمائية فكان في فيلم "طيف المدينة" الذي نال جوائز عدة في مهرجان بلجيكا السينمائي ومهرجان كان غيترو السينمائي. وشارك في أعمال كثيرة أخرى منها أفلام: "فلافل" و"خليك معي" و"على الأرض السماء". وانطلق في العالم العربي من خلال مسلسل "لحظات حرجة".