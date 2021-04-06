فنون ومشاهير

هل تتذكرون كيف كان حسين الجسمي قبل خسارة الوزن؟ (صورة)

Lebanon 24
06-04-2021 | 21:00
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نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام"، صورة قديمة للفنان الإماراتي حسين الجسمي لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين. وأشارت في التعليق إلى أنه يظهر فيها برفقة الفنان خالدين حسين.

 

وكتبت: "من أرشيف الفنان خالدين حسين مع حسين الجسمي". وهو ما أطلق موجة من التعليقات التي تناولت شكل الجسمي والتغيير الكبير الذي طرأ عليه بعد خسارته للوزن الزائد. كما انتقد آخرون العيدان مشيرين إلى أنها تقصد من خلال ذلك التنمر على الفنان.

 

A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)


 

ومما جاء في التعليقات: "يا ربي رحمتك كان بينفجر" و" يوم كان نفيخة" و"انتِ قصدك تتنمرين بس متعرفين شلون" و"حسين الجسمي قبل وبعد أغانيه روعة وأخلاقه عالية" و" يسعد الفلوس محلاها بتخلق للفنان بعد طلوعه بشوي رأس جديد منشان هيك ببكو لما يخسروا مسابقات الفن. منشان الراس الجديد".

المصدر: لها
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