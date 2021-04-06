فنون ومشاهير

بعد الجمبسوت اللاصق.. مايا دياب بفستان جريء بالبيج والدانتيل المثير (صور)

Lebanon 24
06-04-2021 | 17:45
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بعد ظهورها بجمبسوت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الجلدي اللاصق في مصر، أثارت الفنانة مايا دياب ضجة بسبب أحدث إطلالاتها حيث اختارت أن ترتدي فستاناً ضيقاً من الحرير بتصميم جريء باللون البيج، ومزيّناً على الجانب وفي الأسفل بالدانتيل، وبدت فيه تضجّ أنوثةً وجاذبية.

A post shared by Maya Diab (@mayadiab)

ومن الناحية الجمالية، تركت مايا شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعّدة، وطبّقت مكياجاً قوياً للعينين مع أحمر شفاه نيود لامع.

ولاقت صور مايا إعجاب عدد من متابعيها الذين أثنوا على جمال إطلالتها. وانقسم المتابعون على الحسابات التي أعادت نشر الصور على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" بين من رأوا أن الفستان يليق بشخصيتها وأسلوبها الفريدين، ومن اعتبروا أنه جريء جداً.

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