منافسة شرسة بين MTV و LBCI.. من ستكون نجمة رمضان نادين نسيب نجيم أو كارين رزق الله؟

ستعرض محطة الـ محطة الـ LBCI في موسم رمضان المقبل مسلسل "350 غرام" الذي يجمع بين الممثلين سلوم حداد و عابد فهد والممثلة كارين رزق الله، في أولى تجاربها في الدراما العربية المشتركة.

وتم الاتفاق بين المحطة اللبنانية وبين شركة "اي سي" المنتجة المنفذة للعمل، بعدما تعاونتا لسنوات سابقة وكان آخر ما عرض السنة الماضية من مسلسلي "الساحر" لعابد فهد و"الكاتب" لباسل خياط، لكن رزق الله لن تكتفي بظهورها على الـ "أل بي سي أي" بل اعتمدت محطة "أم تي في" المنافسة على مسلسل آخر يجمع رزق الله، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما اللبنانية في مسلسل "راحوا"، إخراج نديم مهنا وقصة كلوديا مرشليان، كما أعلنت "أم تي في" عن تعاقدها مجدداً مع شركة الصباح وأخذها حقوق عرض مسلسل "2020" الذي يجمع بين قصي خولي والممثلة نادين نسيب نجيم في إطار مشوّق، وهو من إخراج فيليب أسمر.

ويبدو أن نسبة المتابعة ستحتدم على "أم تي في" نفسها، بعدما أعلن قبل يومين عن عرض مسلسل "للموت" لإيغل فيلمز، من بطولة محمد الأحمد وماغي بو غصن وإخراج فيليب أسمر أيضاً.

المسلسلات متعددة ومتنوعة، لكنّ المواجهة ستظهر الأقوى في الأيام الأولى من بداية العروض.