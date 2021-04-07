دنيا بطمة تتصدر بحث "غوغل" بعد 7 صور "مثيرة للجدل".. شاهدوا

تصدرت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل، بعد صور نشرتها، مؤخرا.

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الفنانة المغربية نشرت 7 صور منذ الاثنين، على صفحتها الرسمية على موقع "انستغرام" حيث يتابعها نحو 7.2 مليون شخص، مثيرة الجدل بين تفاعل وتعليقات بالآلاف.ومن بين أكثر الصور التي لاقت تفاعلا كانت صورة للفنان المغربية مرتدية سترة بيضاء و"شورت" أسود، بتعليق قالت فيه: "انتم من محبين فصل الصيف او الشتاء؟ انا بعدا اعشق فصل الصيف".

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وكان المنتج محمد الترك، والد الفنانة البحرينية، حلا الترك، احتفل بعيد ميلاد زوجته الفنانة دنيا بطمة، على الرغم من الأزمة الكبيرة الناشبة بين ابنته وأمها الفنانة الكويتة منى السابر.



وشاركت الفنانة المثيرة للجدل، مقاطع فيديو استعرضت من خلالها طاولة الطعام التي تم تجهيزها للضيوف وقالب الحلوى المشكل من عدة طبقات والمزين بصورتها وبماركة شانيل. وبهذه المناسبة، جهز الترك مفاجأة لزوجته في أحد المطاعم وبحضور أفراد عائلتها، وتفاعلت الفنانة المغربية مع أصدقائها، كذلك جهز لها مفاجآة بالاستعانة ببعض النجوم الذين سجلوا لها مقاطع فيديو.