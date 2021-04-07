دنيا بطمة تتصدر بحث "غوغل" بعد 7 صور "مثيرة للجدل".. شاهدوا

تصدرت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل، بعد صور نشرتها، مؤخرا.
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A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)
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وكان المنتج محمد الترك، والد الفنانة البحرينية، حلا الترك، احتفل بعيد ميلاد زوجته الفنانة دنيا بطمة، على الرغم من الأزمة الكبيرة الناشبة بين ابنته وأمها الفنانة الكويتة منى السابر.
وشاركت الفنانة المثيرة للجدل، مقاطع فيديو استعرضت من خلالها طاولة الطعام التي تم تجهيزها للضيوف وقالب الحلوى المشكل من عدة طبقات والمزين بصورتها وبماركة شانيل. وبهذه المناسبة، جهز الترك مفاجأة لزوجته في أحد المطاعم وبحضور أفراد عائلتها، وتفاعلت الفنانة المغربية مع أصدقائها، كذلك جهز لها مفاجآة بالاستعانة ببعض النجوم الذين سجلوا لها مقاطع فيديو.