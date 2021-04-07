فنون ومشاهير

مشهد قتل حصان في مسلسل محمد رمضان يثير الاستياء.. ومطالبات بحذفه (فيديو)

Lebanon 24
07-04-2021 | 12:46
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أثار أحد المشاهد الإعلانية لمسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه في رمضان 2021 غضب بعض جمعيات ومنظمات الرفق بالحيوانات وحماية حقوقها بسبب مشهد قتل حصان. 

ونشرت جمعية الرفق بالحيوان في القاهرة والجيزة على حسابها الخاص بموقع "فيسبوك" منشوراً تعترض فيه على المشهد وتطلب من الشركة المنتجة بحذفه، مبينة أنه لن يؤثر في سياق الدراما.

وكتبت الجمعية: "نطالب بتوضيح عاجل من الشركه المنتجة في برومو مسلسل موسى يظهر أحد نجوم العمل وهو يتهم الحصان قائلاً: إنت خاين لازم تموت، وتم إكمال المشهد بإطلاق عيار ناري تجاه الحصان كما هو واضح وفي ذات اللحظة يندفع الحصان للخلف بقوة ويسقط بشكل قاسي على الأرض. أياً كانت طبيعة المشهد فما الهدف منه في مجتمع يعاني من الأساس من العنف تجاه المخلوقات الضعيفة". 

وأكدت الجمعية أن المشهد يحمل رسالة عنف ضد الحيوان الضعيف.

مسلسل "موسى" سيعرض في شهر رمضان لعام 2021، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب.
وتدور أحداث المسلسل في محافظات صعيد مصر في فترة الخمسينات مرورا بالستينات، أثناء الاحتلال البريطاني، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسئولية أشقائه.

وبرومو المسلسل في الفيديو المرفق، يتضمن المشهد المذكور. 

 

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