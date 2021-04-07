فنون ومشاهير

يوسف الخال يشيد بإطلالة رامي عيّاش والأخير: شو بتشرف كون صديقك!

Lebanon 24
07-04-2021 | 21:00
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أشاد الممثل يوسف الخال بإطلالة الفنان رامي عيّاش في برنامج "لهون وبس" مع الاعلامي هشام حداد عبر قناة الـ"LBCI".
وفي تغريدة له عبر "تويتر" توجّه يوسف لرامي بكلمات شعريّة جاء فيها: "يوَلْوِلُ النغمات و يُنشِجُ الألحان.. ينحت الذبذبات الرنّانة مهما صَعبت مقاماتها.. بحرفية الواثق يغنّي و يسيطر على ترددات الصوت.. كالمد و الجزر.. يُرخيها ساعة يسلطن و يكبتها ساعة يشاء..".

وبدوره ردّ رامي على يوسف قائلاً: " يا الله يا يوسف شو بتشرف كون صديقك. رجل حقيقي وأخلاق منشوف حالنا فيها".

يا الله يا يوسف شو بتشرف كون صديقك . رجل حقيقي وأخلاق منشوف حالنا فيها https://t.co/1VtrRfp23L

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