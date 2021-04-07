باسل خياط يتحدث عن شخصيته المختلفة وهذا ما قاله عن عبد المنعم عمايري

لا يزال مسلسل "قيد مجهول" حديث السوشيال ميديا بسبب الأداء المتميّز للنجمين باسل خياط وعبد المنعم عمايري، وهو أول عمل درامي طويل للمخرج السدير مسعود.وتحدث باسل في لقاء مع برنامج mbctrending عن آدائه والشخصية التي يقدمها في العمل، مؤكداً أن الشخصية التي يقدمها في العمل ليست سايكوباتية إنما شخصية لها ملامح جديدة في الدراما ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً جداً بقصة العمل.ووصف النجم السوري وقوفه إلى جانب عبدالمنعم عمايري، بـ"الممثل الموهوب الذي يمتلك طاقات كبيرة وتاريخاً وذاكرة عند المتفرج السوري والعربي" لافتاً إلى أن مشاركتهما في العمل عبارة عن شراكة مثل لعبة البينغ بونغ وهناك فهماً متوازياً من خلال لغة العيون والصدق الداخلي والرغبة في تقديم الأفضل.واعتبر خياط أن الدراما السورية تمتلك تاريخاً غنياً من المسلسلات الدرامية والمخرجين وصناع الدراما، متمنياً أن يساهم "قيد مجهول" في تقديم الدراما السورية بحلة جديدة.ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب عمايري وباسل خياط النجوم إيهاب شعبان ونظلي الرواس ونخبة من نجوم الدراما السورية.