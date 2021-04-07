فنون ومشاهير

باسل خياط يتحدث عن شخصيته المختلفة وهذا ما قاله عن عبد المنعم عمايري

Lebanon 24
07-04-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-810567-637533980294826010.jpg
Doc-P-810567-637533980294826010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال مسلسل "قيد مجهول" حديث السوشيال ميديا بسبب الأداء المتميّز للنجمين باسل خياط وعبد المنعم عمايري، وهو أول عمل درامي طويل للمخرج السدير مسعود.

وتحدث باسل في لقاء مع برنامج mbctrending عن آدائه والشخصية التي يقدمها في العمل، مؤكداً أن الشخصية التي يقدمها في العمل ليست سايكوباتية إنما شخصية لها ملامح جديدة في الدراما ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً جداً بقصة العمل.

ووصف النجم السوري وقوفه إلى جانب عبدالمنعم عمايري، بـ"الممثل الموهوب الذي يمتلك طاقات كبيرة وتاريخاً وذاكرة عند المتفرج السوري والعربي" لافتاً إلى أن مشاركتهما في العمل عبارة عن شراكة مثل لعبة البينغ بونغ وهناك فهماً متوازياً من خلال لغة العيون والصدق الداخلي والرغبة في تقديم الأفضل.

واعتبر خياط أن الدراما السورية تمتلك تاريخاً غنياً من المسلسلات الدرامية والمخرجين وصناع الدراما، متمنياً أن يساهم "قيد مجهول" في تقديم الدراما السورية بحلة جديدة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب عمايري وباسل خياط النجوم إيهاب شعبان ونظلي الرواس ونخبة من نجوم الدراما السورية.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
22:16 | 2021-04-07
21:00 | 2021-04-07
18:00 | 2021-04-07
15:00 | 2021-04-07
14:40 | 2021-04-07
12:46 | 2021-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website