إطلاق "يونيفرسال أرابيك ميوزيك" بالشراكة مع المنتج العالمي وسيم صليبي

أعلنت مجموعة يونيفرسال الموسيقيّة الرائدة عالمياً في مجال الإنتاج الفنيّ الموسيقيّ عن إطلاقها لشركة Universal Arabic Music (UAM)، ومهمّتها إكتشاف ودعم المواهب الفنيّة بهدف تحقيق النجوميّة وإيصال الإرث الموسيقي الغنيّ في منطقة الشرق الأوسط للمُستمعين حول العالم. وقامت مجموعة يونيفرسال الموسيقيّة وشركة Republic Records التابعة لها بتأسيس شركة Universal Arabic Music بعد توقيع شراكة مع المُنتج الموسيقيّ العالميّ وسيم SAL صليبي نظراً لما يتمتّع به من حضور قويّ وفعّال في القطاع الموسيقيّ عالمياً.وقد تمّ الإعلان عن إطلاق Universal Arabic Music ثمرة هذه الشراكة من قبل لوسيان غرينج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذيّ لمجموعة يونيفرسال الموسيقيّة ومونتي ليبمان المؤسّسس والرئيس التنفيذيّ لـRepublic Records ووسيم SAL صليبي المؤسّس والرئيس التنفيذيّ لمجموعة SALXCO/XO RECORDS الموسيقيّة والذي سيكون من مؤسّسي UAM وسيتولّى أيضاً مهام الرئيس التنفيذيّ للشركة.إنّ الهدف الأساسيّ لـ UAM هذه الشركة العالميّة الأولى من نوعها سيتمثّل في تطوير واقع الموسيقى العربيّة والفنّانين والنجوم العرب، كما ستحرص الشركة على أن تفتح آفاقاً أوسع للفنّانين العرب من خلال إستحداث الفرص الجديدة لهم بهدف نشر الموسيقى والثقافة العربيّتين في الأوساط وعبر المنصّات العالميّة.من جهته، قال لوسيان غرينج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذيّ لمجموعة يونيفرسال الموسيقيّة:"لقد برهنّا مرّة جديدة وعلى مدار سنوات طويلة أنّ الأغنيات العالميّة الأكثر نجاحاً في السوق الفنيّ العالميّ اليوم هي مُتنوّعة المصدر ومن كافّة الدول. ولا شكّ أنّ هناك مواهب كثيرة سنكتشفها بفضل الخبرة الواسعة التي يتمتّع بها وسيم SAL صليبي في القطاع الموسيقيّ وإلمامه الكبير بالسوق الفنيّ في منطقة الشرق الأوسط. فوجوده سيُشكّل إضافة لشركة UAM من خلال رؤيته وخطّته الفنيّة وقوّته".وأشار مونتي ليبمان المؤسّس والرئيس التنفيذيّ لـRepublic Records إلى أنّ" الرؤية الفنيّة الواضحة التي يتميّز بها وسيم SAL صليبي وبرنامج العمل والمُخطّط الذي وضعه لـUAM سيُشكّل حافزاً للموسيقى العربيّة في السوق. وأضاف:"إنّ صليبي يتمتّع بنقاط قوّة لافتة من حيث إكتشاف المواهب ورعايتها وإيصالها إلى العالميّة. لذلك، فالقيمة الثقافيّة للموسيقى في منطقة الشرق الأوسط ستتخطّى كلّ الحدود لتصل إلى العالم أجمع".من ناحيته، أعرب وسيم SAL صليبي المؤسّس والرئيس التنفيذيّ في UAM عن سعادته الكبيرة بهذه الشراكة قائلاً:" لطالما كان حلمي الإضاءة على المواهب الفنيّة الشابّة وتعزيز التبادل الموسيقيّ وتوسيع قاعدة وثقافة الموسيقى العربيّة نحو آفاق عالميّة مع شركاء أثق بهم وأحترم مسيرتهم".إنّ جمهور الموسيقى العربيّة حول العالم يزداد بشكل كبير بخاصّة بعد إنتشارها بسرعة أكثر من خلال مواقع التواصل الإجتماعيّ وعبر تواجد عدد لافت من المنظّمات والجاليات العربيّة حول العالم. ولا شكّ أنّ هذه المنصّات تلعب دوراً فعالاً في إكتشاف المواهب وتعريف الجمهور حول العالم على الفنّانين العرب، وأيضاً تُساهم في إنتشار الموسيقى العربيّة في دول مثل الولايات المُتّحدة الأميركيّة والبرازيل وفرنسا وتركيا وأميركا اللاتينيّة حيث هناك قاعدة جماهيريّة عربيّة كبيرة.وقد وقع الإختيار على شهر نيسان للإعلان عن إطلاق شركة UAM ، وهو شهر التراث العربيّ الأميركيّ الوطنيّ. فمن ضمن الخطط التي وضعتها الشركة والتي تهدف إلى دعم الفنّانين العرب، تمثّلت الخطوة الأولى بتوقيع UAM عقد إنتاج مع الفنّان الأردنيّ الشابّ عصام النجّار الذي حقّق نجاحاً عالمياً بعد أن تصدّرت أغنيته "حضلّ أحبّك" قائمة تطبيق Spotify، واحتلّت المراكز الأولى على العديد من التطبيقات الموسيقيّة ومواقع التواصل الإجتماعيّ بعد أن كان النجار قد نشرها على تطبيق "تيك توك" وباتت الأكثر تداولاً. كما حصد العمل المُصوّر أكثر من 60 مليون مُشاهدة. وكذلك، إكتشف وسيم SAL صليبي موهبة الفنّانة الفلسطينيّة إليانا المُقيمة في كاليفورنيا، والتي تعرّف عليها الجمهور بعد نشرها لعدد من الأغنيات بصوتها على Soundcloud. وأطلقت إليانا أوّل ميني ألبوم خاصّ بها وأوّل أغنية مُنفردة بعنوان"أنا لحالي" التي جمعتها بالنجم اللبنانيّ العالميّ مساري وحصدت نسبة مُشاهدة عالية قاربت الملايين لغاية اليوم.وقد إختارت شركة UAM فريق عمل يضمّ أخصائيّين في مجال الموسيقى العربيّة، يتكلّمون اللغة ويتمتّعون أيضاً بثقافة موسيقيّة عربيّة، سيهتمّون وبشكل يوميّ بكافّة الشؤون الفنيّة، بالتعاون مع مكاتب مجموعة يونيفارسال وشركائهم في الولايات المُتّحدة الأميركيّة وبريطانيا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وأوستراليا والمكسيك ومنطقة الشرق الأوسط وبالتنسيق مع المسؤولين عن تسويق أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط.تجدر الإشارة أنّ UAM ستُعلن عن عدد كبير من الفنّانين الذين سينضمّون إلى الشركة في مراحل لاحقة.