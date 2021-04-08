فنون ومشاهير

فنان يبدي استعداده للتنازل عن كل ما يملك لجيش بلاده!

Lebanon 24
08-04-2021 | 06:00
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أبدى فنان مصري عن استعداده للتنازل عن جميع أمواله وممتلكاته لجيش بلاده، معربا عن رغبته في التواصل مع المسؤولين لإتمام الإجراءات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الفنان باسم سمرة لصحيفة "المصري اليوم"، نشرتها مساء اليوم الأربعاء.

وقال باسم سمرة: "سأتنازل عن كل ما أملك من عقارات وأراض وأموال في البنك للجيش المصري".

وأضاف "أرغب في التواصل مع المسؤولين لكي ننتهي من الإجراءات.. إحنا بلد كبير ولازم نتضامن مع بعض جدا، ومتأكد إن فيه زيي 100 مليون متكاتفين رجالة، وأتمنى حد يتواصل معايا".

ومضى باسم سمرة بقوله: "بلدي بحبها وروحي ودمي وكلي مع مصر بكل ما أملك مش هزار ولا شو، بتكلم جد، وعايز حد يتواصل معي من المسؤولين لتنفيذ الأمر".

كما أكد الفنان المصري استعداده للتطوع في الجيش مضيفا "أتمنى أكون متطوعا معهم فذلك يمنحني الشرف، وقد أديت الخدمة العسكرية وكنت عريف مجند باسم أحمد سمرة، وعندي قدوة حسن، وشهادة في الرماية، وكنت جنديا في فوج الحراسة".

وكرم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، خلال افتتاحه الفنان باسم سمرة عن مجمل أعماله الفنية.

ويشارك باسم سمرة في مسلسل "بنت السلطان" الذي يعرض في في السباق الرمضاني بمشاركة مجموعة من الفنانين بينهم روجينا وأحمد مجدي وسوسن بدر وبيومي فؤاد، فيما قام بالتأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.
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