بعد 5 أشهر من الزواج... فنانة تنفصل عن زوجها: "خلصت الحكاية"!

أعلنت الفنانة السورية سمر عبد العزيز انفصالها عن زوجها المخرج محمد معروف بعد فترة زواج قصيرة لم تتعد خمسة أشهر.وقالت سمر عبد العزيز عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "كنت أقول حين سأتزوج سأنتقي من يقول قلبي له، قد إيه من عمري قبلك راااح، إنت عمري، لكني أخطأت فالعمر لا يهدى لأحد، لا أحد يستحق أن يأخذ العمر ويذهب، فعمق الحب اليوم هو عمق جرحك غدا".وأضافت سمر في منشورها: "حبيت أقول للكل.. انفصلنا، بتمنى لا بقى حدا يباركلي وخلصت الحكاية وصارت ورايي فكرتك صح وكانت هيدي غلطة عمري، أوقات الصح صعب علينا نشوفه دغري".وأنهت منشورها بمقطع فيديو قديم لحفل زواجها، استعرضت من خلاله اللحظات، التي عاشتها في يوم زفافها أثناء تحضيرات ما قبل الحفل، ومشهد يجمعها بزوجها السابق بالفستان الأبيض.وشاركت الممثلة سورية سمر عبد العزيز، في العديد من المسلسلات السورية أهمها "سيرة آل الجلالي"، "هولاكو"، و"أنشودة المطر"، فيما تستعد اليوم للمشاركة في الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة" بشخصية "وداد".