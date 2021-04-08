باسل خياط يثير الجدل بإطلالته الأخيرة (صور)

أثار الفنان السوري باسل خياط الجدل بعد نشر صور أحدث جلسة تصوير له والتي خصع لها لصالح مجلة GQ Middle East في عددها الجديد لشهر نيسان.



وأطلّ باسل خلال جلسة التصوير بإطلالات صيفية "غير مألوفة" والتي نسقت بأسلوب وبألوان مستوحاه من موضة الخمسينات.

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وفي سياق آخر، يواصل باسل تصوير دوره في مسلسل " حرب أهلية" والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وهو من اخراج سامح عبد العزيز، و تأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل، وبطولة الفنانين يسرا، أروى جودة، وجميلة عوض.