فنون ومشاهير

في أول رد على الإنتقادات.. عبد المنعم عمايري: لم أظهر عارياً!

Lebanon 24
09-04-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-810911-637534802031202125.jpg
Doc-P-810911-637534802031202125.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أطل الفنان السوري عبد المنعم عمايري في حوار عبر إذاعة "المدينة اف ام" وكشف عن تفاصيل تعلن للمرة الأولى عن معاناته في تجسيد شخصية "سمير" التي لعبها في مسلسل " قيد مجهول " وتماهيه مع الدور للمرحلة التي أصيب فيها بالاكتئاب ولجأ إلى طبيب نفسي شخص حالته وحذره مما يسمى بأمراض مهنة التمثيل معتبراً ذلك بالخطأ الأكاديمي الكبير الذي يجب أن لايقع فيه الممثل وحذر الممثلين الجدد وطلابه من تكراره مؤكداً أن كل ماشاهده الناس في الحلقات السابقة لن يكون شيئاً أمام ماسيشاهدونه في الحلقتين الأخيرتين. 

عمايري في برنامج المختار أهدى نجاحه للفنان غسان مسعود معتبراً أنه ذو فضل كبيرعليه وأثنى على المخرج السدير مسعود واصفاً إياه بأنه من المخرجين الذين يحبون الممثل ويعاملونه بلطف ولكنه يقسو عليه جداً لكي يخرج أفضل مالديه، وأكد عمايري أنه لم يكن لينجح لولا أن تم توفير كل مقومات العمل الجيد من قبل القائمين على المسلسل. 

في السياق تحدث عمايري عمن وصفهم بأعداء النجاح وسارقي الفرح ورد على الانتقادات التي طالت مشهد الحمام وماقيل عن ظهوره عارياً، مؤكداً أن المشهد مبرر درامياً بشكل واضح وأن من ظهر فيه هو الشخصية وليس عبد المنعم، وبيّن أنه ليس مع الإباحية في أي مشهد وتحت أي ظرف ولكنه سيقدم مشهداً جريئاً يحتوي على قبلة في فيلمه السينمائي القادم الذي يخرجه عبد اللطيف عبد الحميد. 
عمايري أثنى على نجومية مواطنه باسل خياط معتبراً أن خياط قد يكون من أهم الأسماء العربية  في الدراما دون استثناء وتحدث عن الدعم الذي تلقاه منه والتناغم الذي جمعهما في المسلسل. 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:20 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:22 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
21:54 | 2021-04-08
21:00 | 2021-04-08
18:00 | 2021-04-08
16:50 | 2021-04-08
15:30 | 2021-04-08
15:00 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website