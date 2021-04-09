في أول رد على الإنتقادات.. عبد المنعم عمايري: لم أظهر عارياً!

أطل الفنان السوري عبد المنعم عمايري في حوار عبر إذاعة "المدينة اف ام" وكشف عن تفاصيل تعلن للمرة الأولى عن معاناته في تجسيد شخصية "سمير" التي لعبها في مسلسل " قيد مجهول " وتماهيه مع الدور للمرحلة التي أصيب فيها بالاكتئاب ولجأ إلى طبيب نفسي شخص حالته وحذره مما يسمى بأمراض مهنة التمثيل معتبراً ذلك بالخطأ الأكاديمي الكبير الذي يجب أن لايقع فيه الممثل وحذر الممثلين الجدد وطلابه من تكراره مؤكداً أن كل ماشاهده الناس في الحلقات السابقة لن يكون شيئاً أمام ماسيشاهدونه في الحلقتين الأخيرتين.
عمايري في برنامج المختار أهدى نجاحه للفنان غسان مسعود معتبراً أنه ذو فضل كبيرعليه وأثنى على المخرج السدير مسعود واصفاً إياه بأنه من المخرجين الذين يحبون الممثل ويعاملونه بلطف ولكنه يقسو عليه جداً لكي يخرج أفضل مالديه، وأكد عمايري أنه لم يكن لينجح لولا أن تم توفير كل مقومات العمل الجيد من قبل القائمين على المسلسل.