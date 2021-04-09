في أول رد على الإنتقادات.. عبد المنعم عمايري: لم أظهر عارياً!

أطل الفنان السوري عبد المنعم عمايري في حوار عبر إذاعة "المدينة اف ام" وكشف عن تفاصيل تعلن للمرة الأولى عن معاناته في تجسيد شخصية "سمير" التي لعبها في مسلسل " قيد مجهول " وتماهيه مع الدور للمرحلة التي أصيب فيها بالاكتئاب ولجأ إلى طبيب نفسي شخص حالته وحذره مما يسمى بأمراض مهنة التمثيل معتبراً ذلك بالخطأ الأكاديمي الكبير الذي يجب أن لايقع فيه الممثل وحذر الممثلين الجدد وطلابه من تكراره مؤكداً أن كل ماشاهده الناس في الحلقات السابقة لن يكون شيئاً أمام ماسيشاهدونه في الحلقتين الأخيرتين.

عمايري في برنامج المختار أهدى نجاحه للفنان غسان مسعود معتبراً أنه ذو فضل كبيرعليه وأثنى على المخرج السدير مسعود واصفاً إياه بأنه من المخرجين الذين يحبون الممثل ويعاملونه بلطف ولكنه يقسو عليه جداً لكي يخرج أفضل مالديه، وأكد عمايري أنه لم يكن لينجح لولا أن تم توفير كل مقومات العمل الجيد من قبل القائمين على المسلسل.



في السياق تحدث عمايري عمن وصفهم بأعداء النجاح وسارقي الفرح ورد على الانتقادات التي طالت مشهد الحمام وماقيل عن ظهوره عارياً، مؤكداً أن المشهد مبرر درامياً بشكل واضح وأن من ظهر فيه هو الشخصية وليس عبد المنعم، وبيّن أنه ليس مع الإباحية في أي مشهد وتحت أي ظرف ولكنه سيقدم مشهداً جريئاً يحتوي على قبلة في فيلمه السينمائي القادم الذي يخرجه عبد اللطيف عبد الحميد.عمايري أثنى على نجومية مواطنه باسل خياط معتبراً أن خياط قد يكون من أهم الأسماء العربية في الدراما دون استثناء وتحدث عن الدعم الذي تلقاه منه والتناغم الذي جمعهما في المسلسل.