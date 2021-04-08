فنون ومشاهير

وفاة والدة فنانة سورية شهيرة جراء مضاعفات كورونا (صورة)

Lebanon 24
08-04-2021 | 21:00
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فُجعت الممثلة السورية سوسن ميخائيل، بوفاة والدتها جرّاء مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، ناعيةً إياها بكلمات مؤثرة عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت على "فيسبوك": "هيك تركتيني لحالي ... ماما سلمي على بابا... رحتي لمكان أحلى... الرحمة لروحك".

يُذكر أنّ ميخائيل أحدثة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة بسبب تصريحات أفدت بأنها تتمنى أن تؤدي دوراً حميماً إلى جانب الفنان المصري كريم عبد العزيز والفنان السوري تيم حسن لتغيظ زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

ويشار إلى أن سوسن أعرب عن استيائها من عدم تلقيها أي أدوار منذ مشاركتها في مسلسل "الحرملك" وأنه لم تُعرض عليها حتى المشاركة في مسلسلات تسمّيها هي "تافهة". وذكرت أنها تقيم في منزل أهلها وأن أجرها تراجع. وأضافت أنها تبحث عن دور يناسب عمرها من دون أن يكون دور الأم وأنها رفضت بعض الأدوار وكانت تتمنى أداء أدوار أخرى، إلا أن الظروف حالت دون ذلك.

المصدر: لها
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