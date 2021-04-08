فنون ومشاهير

بعد كلمة الرئيس عون.. تعليق لافت من راغب علامة!

Lebanon 24
08-04-2021 | 12:45
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أبدى الفنان راغب علامة تأييده للكلام الذي جاء على لسان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال كلمته يوم أمس والتي دعا فيها إلى ضرورة تحقيق التدقيق الجنائي.

وفي تغريدة له عبر "تويتر" كتب علامة: "التدقيق الجنائي ضرورة قصوى لإحقاق الحق، ولو حصل فربما سيتم إعادة أموال الشعب اللبناني والمودعين الأجانب، وعلى أقل تعديل سيفضح السارقين والمتآمرين على الشعب. إنها أكبر عملية نصب وأعظم جريمة في التاريخ ولا يجوز أن تبقى ولن تبقى بلا حساب على الأرض قبل حساب السماء".

التدقيق الجنائي ضرورة قصوى لإحقاق الحق ، ولو حصل فربما سيتم إعادة أموال الشعب اللبناني والمودعين الأجانب ،وعلى أقل تعديل سيفضح السارقين والمتآمرين على الشعب . إنها أكبر عملية نصب وأعظم جريمة في التاريخ ولا يجوز أن تبقى ولن تبقى بلا حساب على الأرض قبل حساب السماء 🙏🏼

كما تحدّث راغب في تغريدة له عن من يتقاضى الرشاوى مشيراً إلى أنهم تابعون للزعماء حيث قال: "في بلدي الغالي، المواطن يعمل ليل نهار لكي يعيل عائلته ويدفع ضرائب ورسوم وجمارك ورشاوي عالطالع والنازل" أو ما بتمشي معاملتك" كل من يتقاضون الرشاوى هم تابعون للزعماء ولا أحد قادر يحاسبهم! ويذهب عرق جبين الناس لمن يسرقوا وينهبوا الخزينة ومال الناس! نعم للتدقيق الجنائي … نعم لمحاسبتهم".


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