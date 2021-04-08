فنون ومشاهير

فاشينستا تثير ضجة عارمة بعد انتشار صورها مع قريب الأسد (صور)

Lebanon 24
08-04-2021 | 13:56
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أحدثت فاشينستا ونجمة مواقع تواصل اجتماعي كويتية، روان بن حسين، ضجة عارمة وحالة من الجدل الواسعة، بعد صورتها مع أحد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل أن روان بن حسين جمعتها لقطات وصور مع علي مخلوف، نجل رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري، وابن خال بشار الأسد.

#متداول رغم أزمة والده ..علي مخلوف نجل #رامي_مخلوف ابن خال #بشار_الأسد يحتفل بعيد ميلاده برفقة "الفاشينستا" الكويتية #روان بن الحسين، في مدينة دبي pic.twitter.com/wgVwlrei7Q


ولم يظهر من الصور تاريخ التقاطها، وأظهرت أيضا التقاطها خلال عيد ميلاد حضرته روان بن حسين.

وأورد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة مأخوذة في عيد ميلاد علي مخلوف، أحد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان رامي مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، وأحد أثرى أثرياء سوريا طرفا في خلاف كبير بشأن أموال تقول الحكومة السورية إنها مستحقة على شركة الاتصالات "سيريتل" التي يملكها.

المصدر: سبوتنيك
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