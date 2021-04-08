فاشينستا تثير ضجة عارمة بعد انتشار صورها مع قريب الأسد (صور)

أحدثت فاشينستا ونجمة مواقع تواصل اجتماعي كويتية، روان بن حسين، ضجة عارمة وحالة من الجدل الواسعة، بعد صورتها مع أحد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد.
وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل أن روان بن حسين جمعتها لقطات وصور مع علي مخلوف، نجل رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري، وابن خال بشار الأسد.
#متداول رغم أزمة والده ..علي مخلوف نجل #رامي_مخلوف ابن خال #بشار_الأسد يحتفل بعيد ميلاده برفقة "الفاشينستا" الكويتية #روان بن الحسين، في مدينة دبي pic.twitter.com/wgVwlrei7Q
— all4Syria كلنا شركاء (@all4syria) April 4, 2021