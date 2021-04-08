فنون ومشاهير

ناصيف زيتون بلوك جديد خارج عن المألوف (صورة)

Lebanon 24
08-04-2021 | 21:54
A-
A+
Doc-P-811067-637535160714896536.jpg
Doc-P-811067-637535160714896536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فاجأ الفنان السوري ناصيف زيتون متابعيه باعتماده لوك جديد بشاربين، وأظهر زيتون لوكه بصورة نشرها في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" واضعاً نظارات شمسية، ما أحدث موجة تعليقات من متابعيه الذي عبروا عن اندهاشم بإطلالته وإعجابهم باللوك الجديد والجميل.

A post shared by Nassif Zeytoun (@nassifzeytoun)

 

الجدير ذكره أن ناصيف طرح قبل أيام أغنية "أوقات" وهي شارة مسلسل "للموت" الذي سيعرض في رمضان المقبل، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب وهي من كلمات مازن ضاهر، ألحان أحمد بركات، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:20 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:22 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
21:00 | 2021-04-08
18:00 | 2021-04-08
16:50 | 2021-04-08
15:30 | 2021-04-08
15:00 | 2021-04-08
13:56 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website