ناصيف زيتون بلوك جديد خارج عن المألوف (صورة)

فاجأ الفنان السوري ناصيف زيتون متابعيه باعتماده لوك جديد بشاربين، وأظهر زيتون لوكه بصورة نشرها في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" واضعاً نظارات شمسية، ما أحدث موجة تعليقات من متابعيه الذي عبروا عن اندهاشم بإطلالته وإعجابهم باللوك الجديد والجميل.

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الجدير ذكره أن ناصيف طرح قبل أيام أغنية "أوقات" وهي شارة مسلسل "للموت" الذي سيعرض في رمضان المقبل، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب وهي من كلمات مازن ضاهر، ألحان أحمد بركات، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.