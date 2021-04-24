فنون ومشاهير

بعد مرور شهرين على بتر إحدى قدميه.. وفاة مطرب عربي شهير (صورة)

Lebanon 24
24-04-2021 | 16:10
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وافت المنية المطرب الأردني متعب الصقار، بعد معاناة طويلة مع مرض السكري، ومرور شهرين على بتر إحدى قدميه بسبب تداعيات الإصابة، وأيضاً معاناته من غسل الكلى منذ أكثر من عام.

وكتبت الصفحة الموثقة للفنان الراحل على "فيسبوك": "الفنان متعب الصقار في ذمة الله في 12 رمضان. لا حول ولا قوة إلا بالله. إننا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الفنان الأردني يعاني مع المرض منذ فترة طويلة، ونشر مقطع فيديو في شباط الماضي من على سرير في المستشفى، بعدما تم بتر إحدى قدميه بسبب تداعيات الإصابة بمرض السكري.

وقال في تصريحات صحفية قبل أشهر إنه عانى كثيرا بسبب أزمة فيروس كورونا على الصعيد المالي، فقد توقف مصدر دخله، وهو الحفلات.

وعرف الصقار بالأغاني الوطنية التي تعتبر عن الاعتزاز بوطنه الأردن، ولم ينس الغناء أيضا للعالم العربي.

لكن الأغنية الأشهر له كانت "كندرة الملايين" التي أداها الصقار احتفاء بالصحفي العراقي منتظر الزيدي، بعد أن رشق الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بالحذاء في عام 2008.

والفنان الأردني رحل وهو في الأربعينيات من عمره، وله 6 أبناء، علما أنه يتحدر من مدينة الرمثا شمالي المملكة.


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