فنون ومشاهير

بعد استعانته بالأوكسجين.. باسم ياخور يكشف حقيقة وضعه الصحي (صورة)

Lebanon 24
02-05-2021 | 02:00
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شارك الممثّل باسم ياخور صورة له عبر "فيسبوك"، حيث ظهر وإلى جانبه أسطوانة أوكسجين.

 

 

 

وعلق ياخور على الصورة قائلا: "شكرا من القلب لكل الأصدقاء الرائعين اللي وقفوا جنبي بهالأيام الصعبة الماضية اللي مرقت لولاكم ما كنت بعرف شو كان صار بحبكم من قلبي".. دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.

وبحسب ما قاله الصحافي السوري أحمد الدرع، فإن ياخور كانت حالته حرجة، لكنه قرر أن يقاتل كورونا في صمت حتى لا يزعج محبيه، وقرر أن يكشف القصة بعدما انتصر على الفيروس.

 

 

 

وكتب أحمد الدرع، عبر فيسبوك، راصدًا رحلة ومعاناة باسم ياخور مع فيروس كورونا: "كنت قد نشرت منذ حوالي أربعة ايام.. عن صديقي النجم الذي يعاني من الوباء بصمت وحيدا رافضا بشكل قاطع ان يعرف اي أحد كي لا ينقل العدوى لاحد من أصدقائه... اليوم أعلن الصديق الغالي باسم ياخور عن إصابته بالوباء بعد أن تحسنت حالته... باسم عانى كثيرا جدا بصمت خوفا على من يحبهم... قاتل المرض الشرس وحيدا وانتصر عليه بعزيمته القوية".

وتابع الدرع: "من يعرف كم عانى باسم وصبر وتحمل.. سيعرف جيدا اننا امام نجم وانسان ومقاتل ورجل بكل معنى الكلمة... الحمد لله ع سلامتك يا صديقي... احترمت الامانة وما حكيت لحدا... انت اليوم اعلنت وألف الحمد لله على سلامتك... غيمة ومرقت".

المصدر: سبوتنيك
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