فنون ومشاهير

عمرها 89 عاماً ويونانية الأصل.. وفاة ممثلة شهيرة بعد صراع مع المرض (صورة)

Lebanon 24
02-05-2021 | 05:00
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توفيت الممثلة الأميركية أولمبيا دوكاكيس في مدينة نيويورك يوم السبت عن 89 عاما.

وقالت أليسون ليفي وكيلة أعمالها، إن دوكاكيس توفيت في منزلها صباح أمس السبت بعد تدهور صحتها على مدى شهور، وكانت ابنتها كريستينا زوريش بجانبها.

 

وكانت دوكاكيس قد فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في الفيلم الكوميدي الرومانسي "مون سترك" عام 1987 كأم ساخرة في منتصف العمر تقدم نصائح لابنتها القوية في مسائل الحب.

وولدت دوكاكيس لأبوين مهاجرين من اليونان في ولاية ماساتشوستس، وأدت العديد من الأدوار في المسرح والتلفزيون والسينما قبل أن تطرق عالم الشهرة في سن السادسة والخمسين من خلال دورها في فيلم "مون سترك".

المصدر: وكالات
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