فنون ومشاهير

زاهي وهبة يتحسن... هذا ما قالته رابعة الزيات (صورة)

Lebanon 24
02-05-2021 | 07:14
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بعد تداول الاخبار الايجابية عن صحة الاعلامي والشاعر زاهي وهبة، غرّدت زوجته الاعلامية، رابعة الزيات عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "قلبكَ في قلبي في  قلب الله، كن بخير لأكون بخير ".

وكان منذ ساعات الصباح الاولى، قد غرّد صديق زاهي، الناقد والكاتب عبيدو باشا عبر حسابه على "تويتر" قائلا : "زاهي وهبي،خروج من الحيرة،اللوعة،سطو المرض على الحياة الضاحكة.اليوم فطيرة محلاة،خروج من الفراغ المطحون بالشقاء.خروج من المجازفات، من الرماد،إلى كل عال يركل الخوف والذعر.خلاص من ادب الداء.الصعود من الملح إلى الماء.اليوم،يخلط الهواء بالسكر، صانعاً فاكهة الأمان،كقنديل بحر متورد".

كما ارفقت رابة تغريدتها بالصورة التالية:

 

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