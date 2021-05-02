فنون ومشاهير

نوبة بكاء تنتاب الفنان السوري الشهير بعد تذكره مشهداً جعله يزور الطبيب (فيديو)

Lebanon 24
02-05-2021 | 14:13
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إنتابت الفنان السوري عبد المنعم عمايري نوبة بكاء عندما تذكر أحد مشاهده في مسلسل "قيد مجهول". وبكى الفنان السوري لا شعوريا عندما تذكر مشهد زيارة زوجته له بعد وضعه في مصحة عقلية.

وكشف عمايري عن زيارته لطبيب نفسي بسبب إصابته بحالة نفسية جراء هذا المشهد، كما أوضح تعاطفه مع الشخصية وتفاعله معها.

وأكد أنه وافق على المشاركة في مسلسل "على صفيح ساخن" بدور "أبو كارمو " تاجر المخدرات ورجل العصابات، لأنه يريد دفن شخصية سمير التي جسدها في مسلسل "قيد مجهول" التي كانت ضعيفة ومقهورة.

كما انتقد زملاءه الفنانين بقوله إن أغلبهم بحاجة إلى إعادة صياغة لأدواتهم صوتياً وجسدياً وشعورياً.
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